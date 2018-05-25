Советник министра внутренних дел Украины: "Избиение болельщиков "Ливерпуля"? Везде есть идиоты"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прокомментировал инцидент с нападением на болельщиков "Ливерпуля" в Киеве. Английская команда сыграет в финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего экстраординарного не произошло, - цитирует советника министра телеканал 112 Украина. - К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде.

Ранее стало известно, что к нападению на англичан причастны ультрас киевского ЦСКА. Финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль состоится 26 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по московскому времени.