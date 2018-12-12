Сигурдссон - о матче с "Реалом": "Если сумели одолеть их в Москве, почему же не сможем победить их здесь?"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что армейцы должны на сто процентов быть уверенными, что им по силам сотворить еще одно чудо. Он также добавил, что команда прекрасно знает стиль соперника.

– Ваши ожидания от матча с "Реалом"?



– Мы должны на сто процентов быть уверенными, что нам по силам сотворить еще одно чудо. Если сумели одолеть их в Москве, почему же не сможем победить их здесь? Нам необходимо готовиться к битве, быть сосредоточенными все 90 минут. Тяжелый труд на протяжении всей встречи, полнейшая самоотдача каждого из нас – вот ключи к успеху в этом матче.



– "Реал", разумеется, топ-клуб, в его составе отличные футболисты. И все-таки можете выделить кого-то из их них?



– Если вы просите сделать выбор, я, безусловно, остановлюсь на Луке Модриче. Он лучший игрок мадридского "Реала" и на данный момент, получается, ещё и лучший футболист мира, поскольку только что получил "Золотой мяч". Считаю, выбор справедлив – Модрич действительно блестящий игрок.



– По-вашему, как может сложиться игра на "Сантьяго Бернабеу"? Испанцы сразу полетят вперед?



– Мы прекрасно знаем их стиль. "Реал" старается сразу взять бразды правления в свои руки, контролировать мяч и игру. Испанцы оказывают высокий прессинг, стараются доминировать на поле. Несомненно, какой-то период времени мяч будет под нашим контролем. И здесь очень важно не испугаться, а показать наш футбол, в который мы любим и умеем играть.

Распорядиться своими моментами, не паниковать, не избавляться от мяча, а контролировать его, создавать свои шансы. Если мы не испугаемся и проявим такую уверенность, нам будет под силу противостоять "Реалу".



ЦСКА занимает последнее место в группе G, имея в активе 4 очка после пяти туров. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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