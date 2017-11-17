"Севилья" открыла дело на 198 человек за перепродажу билетов фанатам "Спартака"

"Севилья" начала собственное расследование в отношении 198 владельцев сезонных абонементов на матчи команды, сообщает пресс-служба испанского клуба. Они подозреваются в перепродаже билетов фанатам "Спартака" (2:1) перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее УЕФА запретил продажу билетов болельщикам "Спартака" на гостевой сектор по причине того, что они использовали пиротехнические изделия на трибунах в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). По итогам расследования, виновным могут приостановить действия абонементов как на временной, так и на постоянной основе.

– "Севилья" хотела бы поблагодарить большинство обладателей абонементов за их терпение и поведение во время матча, избегая, по возможности, любых инцидентов, происходящих в ту ночь, – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.