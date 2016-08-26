Руди Феллер: "Тоттенхэм" и ЦСКА - грозные соперники"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер выразил мнение, что группа Е является самой плотной из всех остальных. По словам функционера, каждый соперник силен и результат матчей может быть непредсказуемым.

- Возможно, что наша группа самая сбалансированная, - приводит официальный сайт УЕФА слова Феллера. - Результат может быть любым. Скорее всего "Монако" - самый сильный соперник, который мог выпасть из четвертой корзины. "Тоттенхэм" является грозным соперником, как и ЦСКА, но мы настроены позитивно.