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Руди Феллер: "Тоттенхэм" и ЦСКА - грозные соперники"

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Харри РЕДНАПП.Харри Реднапп: "Тоттенхэм" займет первое место, ЦСКА – второе"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер выразил мнение, что группа Е является самой плотной из всех остальных. По словам функционера, каждый соперник силен и результат матчей может быть непредсказуемым.

- Возможно, что наша группа самая сбалансированная, - приводит официальный сайт УЕФА слова Феллера. - Результат может быть любым. Скорее всего "Монако" - самый сильный соперник, который мог выпасть из четвертой корзины. "Тоттенхэм" является грозным соперником, как и ЦСКА, но мы настроены позитивно.

 

 

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