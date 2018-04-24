Руди Феллер: "Рома" имеет реальный шанс на выход в финал Лиги чемпионов"

Бывший нападающий "Ромы" Руди Феллер верит, что римлянам удастся переиграть "Ливерпуль" в полуфинале Лиги чемпионов. По словам немца, он не бы удивлен, когда "Рома" прошла "Барселону", проиграв в первом матче 1:4 и выиграв во втором 3:0.

- Я видел первый матч против "Барселоны", и я не был так удивлен, как большинство людей, - цитируте L'Equipe Феллера. - 3:0 во втором матче стало неожиданностью, но "Рома" не заслуживала того, чтобы проиграть 1:4 в первом матче. У "Ромы" отличный вратарь, сильная защита и Эдин Джеко, превосходный бомбардир. У команды есть реальный шанс претендовать на финал.