"Ростов" продолжит играть на стадионе "Олимп-2" в Лиге чемпионов

"Ростов", вышедший в групповой турнир Лиги чемпионов, продолжит выступление на турнире на своем стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Вчера дончане разгромили "Аякс" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1 и впервые пробились в групповой турнир ЛЧ. Стадион "Олимп-2" может принять 15 840 зрителей.