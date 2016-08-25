12:25 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" продолжит играть на стадионе "Олимп-2" в Лиге чемпионов

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"Ростов", вышедший в групповой турнир Лиги чемпионов, продолжит выступление на турнире на своем стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Вчера дончане разгромили "Аякс" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 4:1 и впервые пробились в групповой турнир ЛЧ. Стадион "Олимп-2" может принять 15 840 зрителей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160825/1047308654.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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футбол2018

А как этот стадион Олимп 2 поносил грязью комментатор Орлов! Как будто ваш Петровский лучше!Браво Ростов!Утерли нос этим выскочкам!

13:00 25 августа

Басист

Добрая весть) Обязательно выберусь хотя бы на один матч)

12:42 25 августа

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