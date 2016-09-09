"Ростов" попросил болельщиков воздержаться от проявления расизма

"Ростов" на своем официальном сайте обратился к болельщикам клуба, попросив воздержаться от проявлений расизма. Ранее сообщалось, что УЕФА наказал дончан за поведение фанатов в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1).

За расистские выкрики ростовчане наказаны частичным закрытием восточной трибуны в одном домашнем поединке - речь идет об игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, которая состоится 28 сентября.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте:

Уважаемые болельщики, убедительно просим вас воздержаться от проявления расизма на домашних матчах "Ростова". В противном случае мы рискуем остаться без поддержки зрителей во время еврокубковых игр в Ростове-на-Дону.