23:24 | Футбол — Лига чемпионов

Роман Зобнин: "Надо двигаться дальше и побеждать в ответной игре"


Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после поражения от ПАОК (2:3) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что команда, поведя со счетом 2:0, стала слишком много времени проводить в обороне.

– Слишком глубоко сидели в обороне. Контратак у нас практически не было, – сказал во флеш-интервью Зобнин. – Как следствие, три гола пропустили.

Конечно, хотелось победить. Есть, что есть. Уже ничего не вернуть. Надо двигаться дальше и побеждать в ответной игре.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве на "Открытие Арене".

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ПАОК - Спартак М

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