Роман Бабаев: "Долгий перелет перед матчем с "Бенфикой"? Это разговоры в пользу бедных"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что команда не должна искать оправданий в том, что ей предстоит сыграть с "Бенфикой" в Лиге чемпионов после выездного матча чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Представитель руководства армейцев уверен, что футболисты успеют восстановиться к матчу, который состоится в середине следующей недели.

– Нет опасений, что более чем семичасовой перелет и сложные погодные условия теперь наложат отпечаток на игру ЦСКА против "Бенфики"?

– Я считаю, что это разговоры в пользу бедных, - сказал Бабаев. - Календарь составляется заранее, он был известен еще в начале сезона. Многие команды стакиваются с такими же сложностями. Не надо искать оправданий. Уверен, ребята успеют восстановиться. Да, тяжело, да, непросто. Но они профессионалы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, матч ЦСКА - "Бенфика" состоится в среду, 22 ноября. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полная версия интервью Романа Бабаева