14:52 | Футбол — Лига чемпионов

Райан Гиггз: "Наверное, "Реал" обыграет "Ливерпуль"


Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что "Реал" обыграет "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

- Кто победит в финале? Наверное, "Реал", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -  Они опытнее, у них получше футболисты. Успехи "Ливерпуля" в этом сезоне во многом связаны с удачной игрой на "Энфилде".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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