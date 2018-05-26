Райан Гиггз: "Наверное, "Реал" обыграет "Ливерпуль"

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что "Реал" обыграет "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

- Кто победит в финале? Наверное, "Реал", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Они опытнее, у них получше футболисты. Успехи "Ливерпуля" в этом сезоне во многом связаны с удачной игрой на "Энфилде".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.