Рафаэль Вики: "Сами удивились тому, как сложился матч с "Бенфикой"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики подчеркнул, что нападающий Рикки ван Волфсвинкел не сможет принять участие в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА. По словам специалиста, форвард пропустит игру из-за травмы.

– Многих впечатлила игра с "Бенфикой" ("Базель" победил со счетом 5:0. – Прим. "СЭ"). Будут ли изменения в составе по сравнению с тем матчем? – вопрос Вики.

– Мы сами удивились тому, как все сложилось. Что скрывать, нам немного повезло открыть счет в самом начале встречи. Что касается изменений – из-за травмы не приехал Рикки ван Волфсвинкел. Все остальное узнаете за час до игры.

– В матче с "Бенфикой" Оберлен оформил дубль, а с "Лугано" остался в запасе. Сможет ли он сыграть завтра?

– У него небольшое недомогание, но завтра он сможет сыграть.

– Общались с кем-нибудь из "Янг Бойз", который уступил ЦСКА в отборочном раунде Лиги чемпионов?

– Нет, мы с ними не контактировали.

– Не смущает ли вас холодная погода в Москве?

-Нет, бывало и хуже! (смеется.) (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч ЦСКА – "Базель" состоится 18 октября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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