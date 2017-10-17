Тренер "Базеля": "У Головина на вооружении множество финтов"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА выделил в составе армейцев нападающего Витинью и полузащитника Александра Головина. По словам специалиста, российский хавбек обладает хорошей техникой и скоростью.

– Кого бы вы могли отметить в составе ЦСКА? – вопрос Вики.

– Я не люблю выделять отдельных игроков, всегда оцениваю команду в целом. Очень хороший нападающий Витинью. Головин обладает прекрасной техникой и скоростью, у него на вооружении множество финтов. Еще знаю Дзагоева, но он, к сожалению, не сможет сыграть из-за травмы. Но я больше концентрируюсь на командной игре, а не на отдельных личностях.

– ЦСКА хорошо сыграл с "Бенфикой", но плохо с "Манчестер Юнайтед". Как вы считаете, в каком матче команда была настоящей?

– Я видел много матчей, в которых соперники "Юнайтед" выглядели не лучшим образом. Надо отметить, что игра ЦСКА против них оказалась не самой лучшей, но мало кому удавил победить британцев в этом сезоне. А у ЦСКА очень хорошая команда, которая компактно действует в защите и опасно контратакует.

– Игры с ЦСКА будут определяющими в группе?

– Конечно. И ЦСКА, и "Базель" находятся в более выгодном положении нежели "Бенфика". Мы приехали сюда за очками. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч ЦСКА – "Базель" состоится 18 октября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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