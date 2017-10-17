Лука Дзуффи: "Постараюсь выключить Головина из игры"

Полузащитник "Базеля" Лука Дзуффи в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА надеется, что команде удастся воспользоваться медленной скоростью обороны соперника. Также хавбек намерен приложить все усилия, чтобы выключить из игры Александра Головина.

– Что знаете о ЦСКА? И согласны с тем, что у команды медленные защитники? – вопрос Дзуффи.

– Мы готовились к этому матчу, изучали соперника. Мы знаем, что в оборонительной линии ЦСКА возрастные игроки, в частности братья-близнецы (Березуцкие. – Прим. "СЭ"). Может, нам удастся использовать это в наших стремительных контратаках. Наша команда приехала за очками. Нам придется нелегко, должны будем выложится по полной. У нас уже есть неудачный пример в лице "Янг Бойз".

– На поле вам придется соперничать с Александром Головиным? Знаете его?

– Я знаю этого игрока. У него хорошая техника. Если мы будем с ним соперничать на поле, то я постараюсь выключить его из игры. Но для этого мне придется оставить в матче все силы.

– Чувствуете давление перед важнейшими матчами в группе Лиги чемпионов?

– Конечно. Мы понимаем, что тот, кто наберет в этих двух матчах больше очков, тот и займет второе место в группе. Но мы готовы к борьбе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что матч ЦСКА – "Базель" состоится 18 октября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.