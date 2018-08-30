"Порту", "Шальке" и "Галатасарай" - соперники "Локомотива" в Лиге чемпионов

В ходе жеребьевки Лиги чемпионов, которая прошла в Монако, "Локомотив" попал в группу вместе D с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

Лига чеммпионов

Группа D

"ЛОКОМОТИВ" (РОССИЯ)

"Порту" (Португалия)

"Шальке" (Германия)

"Галатасарай" (Турция)

Команда сеялась из первой корзины как чемпион России. В жеребьевке участвовали Диего Форлан и Кака.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

Полный календарь Лиги чемпионов станет известен позднее.