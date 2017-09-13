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10:41 | Футбол — Лига чемпионов

Погба после игры с "Базелем" покинул стадион на костылях


Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0) покинул стадион на костылях. Француз был заменен на 19-й минуте, вместо него на поле вышел Маруан Феллаини. Ранее главный тренер Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник получил мышечного повреждение.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" является соперником ЦСКА. Погба рискует пропустить встречу против армейцев, которая пройдет в Москве 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени.

 
 
 
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