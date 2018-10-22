20:19 | Футбол — Лига чемпионов

Паулу Фонсека: "Хотим сыграть в свой футбол даже против "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека - о матче с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

 - "Манчестер Сити" почти не изменился. По сравнению с прошлым годом они только усилились. Если же говорить о нас, то "Шахтер" с момента нашей предыдущей встречи стал совсем другой командой. У нас есть много молодых и неопытных футболистов, для которых матч такого уровня будет в новинку и очень ответственным, - цитирует португальца "Футбол 24". - Мы стараемся не изменять стилю. Хотим играть в свой футбол против любого соперника, даже против "Манчестер Сити". Другое дело, что завтра действительно будет очень трудно. Возможно, в некоторых моментах мы будем больше защищаться, чем атаковать, но в целом постараемся использовать все шансы для атак и все же показать нашу игру. Мы должны быть внимательны во всем и ко всем футболистам "Манчестер Сити". Мы знаем, насколько это сильная команда. Там каждый игрок может разбалансировать игру, каждый может создать нам проблемы.

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Шахтер Д - Манчестер Сити

 

 

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