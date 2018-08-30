Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов

После завершения квалификации стали известны все участники группового турнира Лиги чемпионов.
В этом сезоне участвовать в групповом турнире будут два российских клуба: "Локомотив" и ЦСКА. По итогам только что завершившихся матчей путевки в основной турнир завоевали "Бенфика" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия) и ПСВ (Голландия).
Остальные участники: "Аякс" (Голландия), "Янг Бойз" (Швейцария), АЕК (Греция), "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "ПСЖ" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Валенсия" (Испания), "Виктория" (Чехия), "Брюгге" (Бельгия).
Жеребьевка групповой стадии начнется в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- ПСВ
- Манчестер Сити
- Рома
- Шальке
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Аякс
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Янг Бойз
- Валенсия (футбол)
- Бенфика (футбол)
- Наполи
- Порту
- Брюгге
- АЕК Афины (футбол)
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Црвена Звезда (Футбол)
- Монако
- Виктория Пльзень