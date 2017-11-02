Николай Писарев: "Ошибки Фернанду - результат давления испанцев"

Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые, а в частности полузащитник Фернанду, допускали ошибки в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) из-за давления со стороны соперника.

– А не многовато ли Фернанду ошибался в передачах на своей половине поля до перерыва? Столько "обрезов"…

– Это, прежде всего, результат давления испанцев. Хозяева играли плотно, агрессивно, заставляли ошибаться. Тяжело было "Спартаку", непросто… Это немного другая "Севилья" по сравнению с первой игрой. Ну и Нзонзи, конечно, в полном порядке.

– И, тем не менее, многие запомнят пас Фернанду в рекламный щит при розыгрыше штрафного…

– Даже не знаю, как это объяснить. Наверное, опять же сказалось высокое напряжение матча. Может быть, температурой воздуха (улыбается). То "Севилья" приезжает к нам в холод, а теперь мы из "минуса" попадаем в тепло. Видимо, непросто адаптироваться.

Полное интервью Николая Писарева