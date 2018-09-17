На матч "Галатасарай" - "Локомотив" осталось около 300 билетов

"Галатасарай" реализовал почти все билеты на домашний матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива", в свободной продаже осталось около 300 штук. Команды сыграют 18 сентября на стадионе "Тюрк Телеком Арена", рассчитанном на 52 650 зрителей.

- Практически все билеты на матч между "Галатасараем" и "Локомотивом" проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Хотелось бы также уточнить, что данная цифра не включает в себя гостевую квоту. Желающие попасть на центральные сектора должны при себе иметь действующую карточку Passolig (Система FanID в Турции. - Прим. "СЭ"), - сообщили ТАСС в пресс-службе "Галатасарая".

Ранее сообщалось, что "Локомотив" не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)