"Монако" победил "Тоттенхэм" и оставил ЦСКА шансы на еврокубковую весну

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Монако" на своем поле нанес поражение "Тоттенхэму" – 2:1. Решающий мяч на счету Тома Лемара. При этом форвард монегасков Радамель Фалькао еще в первом тайме не реализовал пенальти.

Эта победа не только вывела французский клуб в плей-офф турнира, но и оставила ЦСКА шансы на выход в Лигу Европы. Для этого армейцам нужно в последнем туре побеждать "Тоттенхэм", который уже точно не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, на "Уэмбли".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа Е

"Монако" (Франция) – "Тоттенхэм" (Англия) – 2:1 (0:0)

Голы: Сидибе, 48 (1:0). Кейн, 52 - с пенальти (1:1). Лемар, 53 (2:1).

Нереализованный пенальти: Фалькао (М), 11 (вратарь).

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва, Фабинью, Бакайоко, Лемар (Жоау Моутинью, 81), Жермен (Каррильо, 77), Фалькао (Раджи, 89).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Дайер, Виммер, Роуз, Алли, Ваньяма, Дембеле (Эриксен, 65), Уинкс (Сиссоко, 74), Сон Хын Мин (Янссен, 65), Кейн.

Предупреждения: Дайер, 11. Дембеле, 21. Глик, 51. Фалькао, 57. Триппьер, 84.

Судья: Кайперс (Голландия).

22 ноября. Монако. Стадион Stade Louis II.

Трансляция матча "Монако" - "Тоттенхэм"