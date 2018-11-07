18:36 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Выступление "Локо" в Лиге чемпионов - не провал"

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Бывший главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что не считает выступление "Локомотива" в Лиге чемпионов провалом. Железнодорожники во вторник проиграли "Порту" (1:4) и лишились шансов на попадание в плей-офф этого турнира.

"Локомотив" долго не выступал в Лиге чемпионов, и вот благодаря как раз Семину вернулся в этот турнир, - сказал Каррера в интервью каналу "Матч ТВ". - Да, не получилось в нем блеснуть, да, случились поражения, но до этого-то команда вообще не играла в ЛЧ долгие годы!

У нынешнего состава "Локомотива", если брать игроков как единое целое, а не по отдельности, нет опыта игры в главном клубном евротурнире, а это всегда негативно сказывается на результате. Так что я бы не стал называть это выступление провалом, а назвал бы его по-другому – новый и полезный опыт.

"Локомотив" занимает последнее место в группе G. Железнодорожники не набрали ни одного очка в четырех матчах.  

Порту - Локомотив

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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/ucl/matchtvnews_NI920049_Massimo_Karrera_Akinfejev_i_Luzhniki_sdelajut_CSKA_silneje

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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