19:48 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Не считаю "Спартак" фаворитом в матче с ПАОК"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера признался, что не считает свою команду фаворитом в противостоянии 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК

- ПАОК не очень хотел играть со "Спартаком". А вы с ПАОК?

- Как сказал наш капитан, проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Помимо здешнего климата, жарко будет и от болельщиков ПАОК. Мы встретимся с организованной и опытной командой. Матч не будет легким. Сыграем в свой футбол. Очевидно, что не все будет решаться завтра, этот матч продлится 180 минут.

- "Спартак" считается фаворитом, это давит на вас?

- Не считаю "Спартак" фаворитом. ПАОК показал себя отличной командой, выбил "Базель". Будет непросто. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00

ПАОК - Спартак М

 

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