Леонид Слуцкий: "Тем, кто верит в сказку, знайте – "Барса" вам ее еще подарит, и не раз"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментировавший ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом" (0:0), отметил, что туринцы стали ближе на шаг к своей мечте. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.

– Этот "Юве" может быть сильнее, – сказал Слуцкий. – Они стали на шаг ближе к своей мечте. Но тот, кто верит в сказку, знайте – "Барса" вам ее еще подарит, и не раз.

"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус".

Главные цитаты Слуцкого о матче "Барселона" – "Ювентус" в одном месте