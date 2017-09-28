Кучаев – шестой по молодости российский автор гола в Лиге чемпионов

Константин Кучаев поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов в возрасте 19 лет и 183 дней. Хавбек ЦСКА стал шестым российским игроком, отличившимся в главном еврокубке до своего 20-летия. Забить в Лиге чемпионов в 18 лет удалось только Александру Данишевскому – причем в ворота "Ливерпуля" (в возрасте 18 лет 242 дней).
Россияне, забившие первый гол в Лиге чемпионов до 20-летия
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата рожд.
|
Дата*
|
Матч
|
Возраст
|
Спартак
|
23.02.1984
|
22.10.2002
|
Ливерпуль (д) – 1:3
|
18 лет 242 дня
|
Локомотив
|
21.09.1982
|
24.10.2001
|
Андерлехт (г) – 5:1
|
19 лет 33 дня
|
ЦСКА
|
17.06.1990
|
15.09.2009
|
Вольфсбург (г) – 1:3
|
19 лет 90 дней
|
ЦСКА
|
18.03.1998
|
27.09.2017
|
МЮ (д) – 1:4
|
19 лет 183 дня
|
Локомотив
|
25.11.1981
|
24.10.2001
|
Андерлехт (г) – 5:1
|
19 лет 333 дня
|
Ильшат ФАЙЗУЛИН
|
ЦСКА
|
05.03.1973
|
03.03.1993
|
Марсель (д) – 1:1
|
19 лет 363 дня
* Дата матча, в котором забит первый гол.
Среди молодых армейских бомбардиров Кучаев расположился на втором месте, уступив только Алану Дзагоеву, забивавшему "Вольфсбургу" в 19 лет и 90 дней. Тимур Жамалетдинов отличившийся две недели назад в игре с "Бенфикой, занимает в этом списке шестое место. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые молодые бомбардиры ЦСКА в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Дата рожд.
|
Дата*
|
Матч
|
Возраст
|
17.06.1990
|
15.09.2009
|
Вольфсбург (г) – 1:3
|
19 лет 90 дней
|
18.03.1998
|
27.09.2017
|
МЮ (д) – 1:4
|
19 лет 183 дня
|
Ильшат ФАЙЗУЛИН
|
05.03.1973
|
03.03.1993
|
Марсель (д) – 1:1
|
19 лет 363 дня
|
13.08.1989
|
25.11.2009
|
Вольфсбург (д) – 2:1
|
20 лет 104 дня
|
11.06.1984
|
29.09.2004
|
ПСЖ (д) – 2:0
|
20 лет 110 дней
|
21.05.1997
|
12.09.2017
|
Бенфика (г) – 2:1
|
20 лет 114 дней
|
20.03.1987
|
23.10.2007
|
Интер (д) – 1:2
|
20 лет 217 дней
|
14.10.1992
|
10.12.2013
|
Виктория Пл (г) – 1:2
|
21 год 57 дней
* Дата матча, в котором забит первый гол.
- Томаш Нецид
- Алан Дзагоев
- ЦСКА (футбол)
- Вагнер Лав
- Марат Измайлов
- Манчестер Юнайтед
- Ливерпуль
- Жо (футбол)
- Руслан Пименов
- Ахмед Муса
- Тимур Жамалетдинов
- Константин Кучаев
Lunatic Pride
Шестой по счету, но не шестой по молодости.
01:17