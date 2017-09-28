Кучаев – шестой по молодости российский автор гола в Лиге чемпионов

Константин Кучаев поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов в возрасте 19 лет и 183 дней. Хавбек ЦСКА стал шестым российским игроком, отличившимся в главном еврокубке до своего 20-летия. Забить в Лиге чемпионов в 18 лет удалось только Александру Данишевскому – причем в ворота "Ливерпуля" (в возрасте 18 лет 242 дней).

Россияне, забившие первый гол в Лиге чемпионов до 20-летия

Игрок Клуб Дата рожд. Дата* Матч Возраст Александр ДАНИШЕВСКИЙ Спартак 23.02.1984 22.10.2002 Ливерпуль (д) – 1:3 18 лет 242 дня Марат ИЗМАЙЛОВ Локомотив 21.09.1982 24.10.2001 Андерлехт (г) – 5:1 19 лет 33 дня Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА 17.06.1990 15.09.2009 Вольфсбург (г) – 1:3 19 лет 90 дней Константин КУЧАЕВ ЦСКА 18.03.1998 27.09.2017 МЮ (д) – 1:4 19 лет 183 дня Руслан ПИМЕНОВ Локомотив 25.11.1981 24.10.2001 Андерлехт (г) – 5:1 19 лет 333 дня Ильшат ФАЙЗУЛИН ЦСКА 05.03.1973 03.03.1993 Марсель (д) – 1:1 19 лет 363 дня

* Дата матча, в котором забит первый гол.

Среди молодых армейских бомбардиров Кучаев расположился на втором месте, уступив только Алану Дзагоеву, забивавшему "Вольфсбургу" в 19 лет и 90 дней. Тимур Жамалетдинов отличившийся две недели назад в игре с "Бенфикой, занимает в этом списке шестое место. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые молодые бомбардиры ЦСКА в Лиге чемпионов

Игрок Дата рожд. Дата* Матч Возраст Алан ДЗАГОЕВ 17.06.1990 15.09.2009 Вольфсбург (г) – 1:3 19 лет 90 дней Константин КУЧАЕВ 18.03.1998 27.09.2017 МЮ (д) – 1:4 19 лет 183 дня Ильшат ФАЙЗУЛИН 05.03.1973 03.03.1993 Марсель (д) – 1:1 19 лет 363 дня Томаш НЕЦИД 13.08.1989 25.11.2009 Вольфсбург (д) – 2:1 20 лет 104 дня ВАГНЕР ЛАВ 11.06.1984 29.09.2004 ПСЖ (д) – 2:0 20 лет 110 дней Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ 21.05.1997 12.09.2017 Бенфика (г) – 2:1 20 лет 114 дней ЖО 20.03.1987 23.10.2007 Интер (д) – 1:2 20 лет 217 дней Ахмед МУСА 14.10.1992 10.12.2013 Виктория Пл (г) – 1:2 21 год 57 дней

* Дата матча, в котором забит первый гол.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"