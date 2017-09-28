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00:55 | Футбол — Лига чемпионов

Кучаев – шестой по молодости российский автор гола в Лиге чемпионов

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Константин Кучаев поразил ворота "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов в возрасте 19 лет и 183 дней. Хавбек ЦСКА стал шестым российским игроком, отличившимся в главном еврокубке до своего 20-летия. Забить в Лиге чемпионов в 18 лет удалось только Александру Данишевскому – причем в ворота "Ливерпуля" (в возрасте 18 лет 242 дней).

Россияне, забившие первый гол в Лиге чемпионов до 20-летия

Игрок

Клуб

Дата рожд.

Дата*

Матч

Возраст

Александр ДАНИШЕВСКИЙ

Спартак

23.02.1984

22.10.2002

Ливерпуль (д) – 1:3

18 лет 242 дня

Марат ИЗМАЙЛОВ

Локомотив

21.09.1982

24.10.2001

Андерлехт (г) – 5:1

19 лет 33 дня

Алан ДЗАГОЕВ

ЦСКА

17.06.1990

15.09.2009

Вольфсбург (г) – 1:3

19 лет 90 дней

Константин КУЧАЕВ

ЦСКА

18.03.1998

27.09.2017

МЮ (д) – 1:4

19 лет 183 дня

Руслан ПИМЕНОВ

Локомотив

25.11.1981

24.10.2001

Андерлехт (г) – 5:1

19 лет 333 дня

Ильшат ФАЙЗУЛИН

ЦСКА

05.03.1973

03.03.1993

Марсель (д) – 1:1

19 лет 363 дня

* Дата матча, в котором забит первый гол.

Среди молодых армейских бомбардиров Кучаев расположился на втором месте, уступив только Алану Дзагоеву, забивавшему "Вольфсбургу" в 19 лет и 90 дней. Тимур Жамалетдинов отличившийся две недели назад в игре с "Бенфикой, занимает в этом списке шестое место. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые молодые бомбардиры ЦСКА в Лиге чемпионов

Игрок

Дата рожд.

Дата*

Матч

Возраст

Алан ДЗАГОЕВ

17.06.1990

15.09.2009

Вольфсбург (г) – 1:3

19 лет 90 дней

Константин КУЧАЕВ

18.03.1998

27.09.2017

МЮ (д) – 1:4

19 лет 183 дня

Ильшат ФАЙЗУЛИН

05.03.1973

03.03.1993

Марсель (д) – 1:1

19 лет 363 дня

Томаш НЕЦИД

13.08.1989

25.11.2009

Вольфсбург (д) – 2:1

20 лет 104 дня

ВАГНЕР ЛАВ

11.06.1984

29.09.2004

ПСЖ (д) – 2:0

20 лет 110 дней

Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ

21.05.1997

12.09.2017

Бенфика (г) – 2:1

20 лет 114 дней

ЖО

20.03.1987

23.10.2007

Интер (д) – 1:2

20 лет 217 дней

Ахмед МУСА

14.10.1992

10.12.2013

Виктория Пл (г) – 1:2

21 год 57 дней

* Дата матча, в котором забит первый гол.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lunatic Pride

Шестой по счету, но не шестой по молодости.

01:17