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"Краснодар" продал 33 тысячи билетов на матч с "Реалом"

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"Краснодар" в своем официальном Инстаграме объявил о продаже 33 тысяч билетом на матч Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала". Напомним, что встреча состоится 7 февраля. Вместимость стадиона в Краснодаре составляет 34 197 зрителей. Напомним, что любой билет на этот матч стоит 100 рублей.

 

🔥 33 000 🔥 #КраснодарРеал_Мол #UYL

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) Янв 30, 2018 at 2:21 PST

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Александр 7

10 000 билетов купили через базовую школу воспитанники с родителями...А 23 000 купил город, стоя в кассы стадиона, по инету не продавали. Сейчас барыги через Авито по 700 руб. билеты продают. В руки давали только четыре билета стоимостью каждый 100 руб.

18:28

shpasic

вот думаю, что какой-нибудь ФК Рога-и-Копыта мог бы неплохо подняться на продаже 146 тысяч билетов на матчи с Барселоной, Баварией и Ювентусом.

18:12

redgy

Так настоящий и приедет.. Будущие звезды!

18:07

баламошка

Галицкого обманули. Сказали, что приедет настоящий Реал.

17:26