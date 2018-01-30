"Краснодар" продал 33 тысячи билетов на матч с "Реалом"

"Краснодар" в своем официальном Инстаграме объявил о продаже 33 тысяч билетом на матч Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала". Напомним, что встреча состоится 7 февраля. Вместимость стадиона в Краснодаре составляет 34 197 зрителей. Напомним, что любой билет на этот матч стоит 100 рублей.