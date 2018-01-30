"Краснодар" продал 33 тысячи билетов на матч с "Реалом"

"Краснодар" в своем официальном Инстаграме объявил о продаже 33 тысяч билетом на матч Юношеской лиги УЕФА против команды "Реала". Напомним, что встреча состоится 7 февраля. Вместимость стадиона в Краснодаре составляет 34 197 зрителей. Напомним, что любой билет на этот матч стоит 100 рублей.
Александр 7
10 000 билетов купили через базовую школу воспитанники с родителями...А 23 000 купил город, стоя в кассы стадиона, по инету не продавали. Сейчас барыги через Авито по 700 руб. билеты продают. В руки давали только четыре билета стоимостью каждый 100 руб.
18:28
shpasic
вот думаю, что какой-нибудь ФК Рога-и-Копыта мог бы неплохо подняться на продаже 146 тысяч билетов на матчи с Барселоной, Баварией и Ювентусом.
18:12
redgy
Так настоящий и приедет.. Будущие звезды!
18:07
баламошка
Галицкого обманули. Сказали, что приедет настоящий Реал.
17:26