10:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Каземиру: "Потерял дар речи, когда забил "Наполи"

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Полузащитник "Реала" Каземиру, который стал автором гола в ворота "Наполи" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, признался, что отрабатывал удары с дальней дистанции. По словам хавбека, он потерял дар речи, когда мяч оказал в сетке.

- Отрабатывал удары с этой дистанции, поэтому что это важно для игрока, который находится на моей позиции, - приводит Goal.com слова Каземиру. – Я потерял дар речи, когда мяч оказался в сетке. Посвящаю этот гол болельщикам "Реала" и нашему стадиону. Я не могу вспомнить более красивое взятие ворот, чем это.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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