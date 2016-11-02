Иван Данильянц: "Обидно проигрывать такие матчи"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Атлетико" (1:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда провела хороший по качеству поединок. По словам Данильянца, особо настраивать подопечных на эту встречу не пришлось.
- По качеству игры "Ростов" провел хороший матч, подчеркнул Данильянц в эфире передачи "Все на матч". - Действительно, ребята очень старались. Обидно проигрывать такие игры.
- Как настраивали команду психологически?
- На такие матчи особо не нужно настраивать. Ребята сами понимают - самый престижный турнир, противостоит отличная команда, ребята были настроены. Конечно, каждый подошел к игре в разном состоянии - Калачев был не в порядке, но все равно скрипел зубами и играл.
- Как состояние Ерохина?
- Было единоборство, он был первый на мяче, соперник сыграл головой, и Ерохин сильно разбил губу.
- Этой игрой мы начали второй круг. Я уже отмечал, что особенно "Бавария" и "Атлетико" играют гораздо быстрее, чем в нашем чемпионате. Конечно, мы извлекли определенные уроки. Но даже в этой встрече у "Атлетико" общекомандных технических аргументов не нашлось, чтобы вскрыть нашу оборону - подавляющее большинство моментов было создано после единоборств, подборов и очень хорошо исполняемых ими футбольными доигровками, в которых мы уступаем.
ZenAtlBor
Вообще-то говоря у матрасников особых моментов то и не было Да, душили, да, давили , но сколько сейвов в итоге у Сослана было 1-2, все остальное либо мимо, либо блокировали защитники Счет, возможно и по игре, только маловато было у Атлетов реальных голевых моментов Ростову респект и уважуха
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