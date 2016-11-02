Иван Данильянц: "Обидно проигрывать такие матчи"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после поражения от "Атлетико" (1:2) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда провела хороший по качеству поединок. По словам Данильянца, особо настраивать подопечных на эту встречу не пришлось.

- По качеству игры "Ростов" провел хороший матч, подчеркнул Данильянц в эфире передачи "Все на матч". - Действительно, ребята очень старались. Обидно проигрывать такие игры.

- Как настраивали команду психологически?

- На такие матчи особо не нужно настраивать. Ребята сами понимают - самый престижный турнир, противостоит отличная команда, ребята были настроены. Конечно, каждый подошел к игре в разном состоянии - Калачев был не в порядке, но все равно скрипел зубами и играл.

- Как состояние Ерохина?

- Было единоборство, он был первый на мяче, соперник сыграл головой, и Ерохин сильно разбил губу.

- Этой игрой мы начали второй круг. Я уже отмечал, что особенно "Бавария" и "Атлетико" играют гораздо быстрее, чем в нашем чемпионате. Конечно, мы извлекли определенные уроки. Но даже в этой встрече у "Атлетико" общекомандных технических аргументов не нашлось, чтобы вскрыть нашу оборону - подавляющее большинство моментов было создано после единоборств, подборов и очень хорошо исполняемых ими футбольными доигровками, в которых мы уступаем.