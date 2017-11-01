18:04 | Футбол — Лига чемпионов

Игроки молодежки "Спартака" подкололи "Севилью", обвинив соперника в симуляции. Видео

Эпизод в матче молодежек "Севильи" и "Спартака".
Эпизод в матче молодежек "Севильи" и "Спартака".
3

Игроки "Спартака" в концовке матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) подкололи соперника.

Красно-белые, сравняв счет на 90-й минуте игры усилиями Ильи Мазурова, начали падать на газон. Таким образом, спартаковцы пародировали действия севильцев, которые, по их мнению, по ходу встречи симулировали и тянули время.

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE! //
Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

это реально смешно!!! молодцы! Воропаев чемпион!!!!

18:22

NVA23

Красавы!))) Весь саппорт на молодёжку пошёл! На основу попасть сложнее. Молодчики! Не растерялись парни!!!

18:15

Нефилим

))) Молодцы, прикольно

18:13