Игроки молодежки "Спартака" подкололи "Севилью", обвинив соперника в симуляции. Видео

Игроки "Спартака" в концовке матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) подкололи соперника.
Красно-белые, сравняв счет на 90-й минуте игры усилиями Ильи Мазурова, начали падать на газон. Таким образом, спартаковцы пародировали действия севильцев, которые, по их мнению, по ходу встречи симулировали и тянули время.
"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE! //
Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео
Бомба))) pic.twitter.com/QsChNZZmCi– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.
ladafan
это реально смешно!!! молодцы! Воропаев чемпион!!!!
18:22
NVA23
Красавы!))) Весь саппорт на молодёжку пошёл! На основу попасть сложнее. Молодчики! Не растерялись парни!!!
18:15
Нефилим
))) Молодцы, прикольно
18:13