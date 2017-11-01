Матч молодежек "Севилья" - "Спартак". Массовая потасовка. Видео

В конце матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА между "Севильей" и "Спартаком" произошла массовая потасовка.
На 89-й минуте игры капитан и полузащитник севильцев Алехандро Виедма спровоцировал конфликт. Хавбек после борьбы за мяч и падения ударил головой в живот остановившего его с фолом футболиста красно-белых Петра Володкина.
После этого на поле вспыхнула потасовка, которая едва не переросла в массовую драку. К месту действия прибежал в том числе вратарь спартаковцев Александр Максименко.
Желтые карточки в итоге получили Володкин, Виедма, а также Максименко.
"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!
Напряжение! pic.twitter.com/f0CvApMdzE– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 ноября 2017 г.
Нефилим
Там Спартачей больше чем испанцев что ли было?
18:17
xSive
И где потасовка?сэ шляпники
18:13
NVA23
Эти девочки испанские ещё в Мск в конвульсиях корчились. Симулянты. Что с них взять...
18:11
mayornataly
Ссыкуны испанские)))))
17:58