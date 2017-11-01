17:51 | Футбол — Лига чемпионов

Матч молодежек "Севилья" - "Спартак". Массовая потасовка. Видео

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В конце матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА между "Севильей" и "Спартаком" произошла массовая потасовка.

На 89-й минуте игры капитан и полузащитник севильцев Алехандро Виедма спровоцировал конфликт. Хавбек после борьбы за мяч и падения ударил головой в живот остановившего его с фолом футболиста красно-белых Петра Володкина.

После этого на поле вспыхнула потасовка, которая едва не переросла в массовую драку. К месту действия прибежал в том числе вратарь спартаковцев Александр Максименко.

Желтые карточки в итоге получили Володкин, Виедма, а также Максименко.

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Нефилим

Там Спартачей больше чем испанцев что ли было?

18:17

xSive

И где потасовка?сэ шляпники

18:13

NVA23

Эти девочки испанские ещё в Мск в конвульсиях корчились. Симулянты. Что с них взять...

18:11

mayornataly

Ссыкуны испанские)))))

17:58