Матч молодежек "Севилья" - "Спартак". Массовая потасовка. Видео

В конце матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА между "Севильей" и "Спартаком" произошла массовая потасовка.

На 89-й минуте игры капитан и полузащитник севильцев Алехандро Виедма спровоцировал конфликт. Хавбек после борьбы за мяч и падения ударил головой в живот остановившего его с фолом футболиста красно-белых Петра Володкина.

После этого на поле вспыхнула потасовка, которая едва не переросла в массовую драку. К месту действия прибежал в том числе вратарь спартаковцев Александр Максименко.

Желтые карточки в итоге получили Володкин, Виедма, а также Максименко.

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE!