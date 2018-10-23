Гвидо Бургшталлер: "Матч с "Галатасараем" поможет "Шальке" отвлечься от неудач в бундеслиге"

Форвард "Шальке" Гвидо Бургшталлер - о матче с "Галатасараем" в Лиге чемпионов. Он считает, что эта игра поможет команде отвлечься от неудач в чемпионате Германии.

- Поражение против "Вердера" было очень разочаровывающим. Сейчас мы полностью сосредоточены на "Галатасарае" и ждем не дождемся начала матча, - цитирует футболиста официальна группа "Шальке" Вконтакте. - Лига чемпионов - совершенно другой турнир, который позволит нам отвлечься от бундеслиги.

Матч "Галатасарай" - "Шальке" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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