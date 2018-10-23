20:11 | Футбол — Лига чемпионов

Гвидо Бургшталлер: "Матч с "Галатасараем" поможет "Шальке" отвлечься от неудач в бундеслиге"

Обсудить
0

Форвард "Шальке"  Гвидо Бургшталлер - о матче с "Галатасараем" в Лиге чемпионов. Он считает, что эта игра поможет команде отвлечься от неудач в чемпионате Германии.

- Поражение против "Вердера" было очень разочаровывающим. Сейчас мы полностью сосредоточены на "Галатасарае" и ждем не дождемся начала матча, - цитирует футболиста официальна группа "Шальке" Вконтакте. - Лига чемпионов - совершенно другой турнир, который позволит нам отвлечься от бундеслиги.

Матч "Галатасарай" - "Шальке" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Галатасарай - Шальке-04

 

Опрос

Как закончится матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Порту"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://vk.com/schalke04

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
Материалы других СМИ
Загрузка...