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Гол "Барсы" в ворота "ПСЖ" вызвал землетрясение

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Гол, забитый Серхи Роберто в самом конце матча Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ" (6:1), вызвал небольшое землетрясение, сообщает Marca. Неподалеку от стадиона "Камп Ноу", где проходила вошедшая в историю игра, находится институт геологии Жауме Алмера. Его сотрудники и зафиксировали случившееся на сейсмографах.

Один из сейсмологов Жорди Диас отметил, что бурную реакцию вызвали второй и третий голы "Барсы". "А когда матч подходил к концу, все вообще резко изменилось. Шестой гол привел к самому сильному землетрясению такого типа, зафиксированному когда-либо институтом", – сообщил ученый.

Любопытно, что реакция на четвертый гол сине-гранатовых получилась относительно спокойной – по сути она не оставила отметок на шкале.

"Барселона" - "ПСЖ": такого не бывает!

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