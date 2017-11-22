Георгий Щенников: "Натхо отдал мне отличную передачу, и я сыграл по ситуации"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что точный характер повреждения пока неизвестен. Футболист также добавил, что полузащитник Бибрас Натхо сделал ему отличную передачу в эпизоде с забитым голом.

– Я пока до конца не понял, что за повреждение я получил, – сказал во флеш-интервью Щенников. – Сегодня поеду на снимок и будет ясно, что с ногой. Играть с травмой было тяжело, но в целом терпимо.

Мой гол? Натхо сделал отличную передачу в штрафную, и я сыграл по ситуации. Правда надо будет посмотреть был ли там офсайд. Как оказался в зоне? Уже не помню.