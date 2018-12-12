Георгий Щенников: "Молодая команда ЦСКА получила важный опыт в Лиге чемпионов"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над "Реалом" (3:0) в групповом турнире Лиги чемпионов (3:0). Игрок стал автором одного из голов. Несмотря на победу, армейцы заняли последнее место в группе, поскольку пльзеньская "Виктория" в параллельной встрече победила "Рому" (2:1).

- Мы были полны позитивных эмоций после финального свистка, но были сильно разочарованы, узнав о результате в Пльзени, - цитирует официальный сайт УЕФА Щенникова. - Мы надеялись, что "Рома" хотя бы сыграет вничью, но этого не произошло. Тем не менее, наша молодая команда получила важный опыт в Лиге чемпионов, что хорошо для будущего.