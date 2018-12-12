23:44 12 декабря | Футбол — Лига чемпионов

Георгий Щенников: "Молодая команда ЦСКА получила важный опыт в Лиге чемпионов"

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Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал победу над "Реалом" (3:0) в групповом турнире Лиги чемпионов (3:0). Игрок стал автором одного из голов. Несмотря на победу, армейцы заняли последнее место в группе, поскольку пльзеньская "Виктория" в параллельной встрече победила "Рому" (2:1).

- Мы были полны позитивных эмоций после финального свистка, но были сильно разочарованы, узнав о результате в Пльзени, - цитирует официальный сайт УЕФА Щенникова. - Мы надеялись, что "Рома" хотя бы сыграет вничью, но этого не произошло. Тем не менее, наша молодая команда получила важный опыт в Лиге чемпионов, что хорошо для будущего.

Реал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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