Дисквалификация "Црвены Звезды" сокращена, матч с "Наполи" пройдет при зрителях

УЕФА частично удовлетворил апелляцию "Црвены Звезды" на проведение двух домашних матчей еврокубков без зрителей, информирует официальный сайт организации. Таким образом, болельщики смогут посетить домашнюю встречу первого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" , которая пройдет 18 сентября.

Ранее УЕФА наказал сербский клуб двумя домашними матчами еврокубков без зрителей. Наказание было вынесено по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовской "Судувы" (3:0). Во время встречи, которая прошла 24 июля в Белграде, сербские болельщики позволяли себе расистские выкрики.

За поведение болельщиков в матче с "Судувой" белградский клуб был наказан одним матчем без зрителей. Вторая игра без зрителей добавилась из-за того, что это повторное нарушение. "Црвена Звезда" зимой уже была наказана проведением матча без зрителей, однако тогда наказание после апелляции было переквалифицировано на условное.

"Црвена Звезда" отыграла один домашний матч при пустых трибунах - 21 августа против "Зальцбурга" (0:0) в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, клуб заплатил штраф в 72 тысячи евро.

Отметим, что "Црвена Звезда" впервые пробилась в групповой турнир Лиги чемпионов.