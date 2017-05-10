Буффон поцеловал Мбаппе после матча "Ювентус" - "Монако"

После ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Монако" (2:1) состоялись дружеские объятия между вратарем туринцев Джанлуиджи Буффоном и нападающим монегасков Кильяном Мбаппе. 39-летний голкипер поцеловал своего 18-летнего соперника, пожелав ему удачи в карьере.

В преддверии встречи итальянец отметил, что "Мбаппе родился, когда я уже сыграл на чемпионате мира". По ходу самого матча француз сумел забить единственный гол своей команды, тем самым став самым молодым игроком, забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов. Кроме того, своим голом Мбаппе прервал сухую серию Буффона, которая составляла 600 минут, и "Ювентуса" – 690 минут (в одном из матчей группового турнира ворота команды защищал Нету).

В финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, "Ювентус" сыграет с победителем пары "Атлетико" – "Реал". Ответный матч между мадридскими командами состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Королевского клуба". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.