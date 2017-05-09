Мбаппе прервал сухую серию Буффона и "Ювентуса"

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе сократил отставание своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" – 1:2. Француз прервал сухую серию вратаря туринского клуба Джанлуиджи Буффона, которая составляла 600 минут, и "Ювентуса" - 690 минут (в одном из матчей группового турнира ворота команды защищал Нету).

Примечательно, что этот мяч стал третьим пропущенным в Лиге чемпионов-2016/17 для команды Массимилиано Аллегри. В последний раз ворота "Юве" поражала "Севилья" 22 ноября прошлого года в матче группового турнира (3:1).

Трансляция матча "Ювентус" - "Монако"