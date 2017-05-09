Джанлуиджи Буффон: "Мбаппе родился, когда я уже сыграл на чемпионате мира"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против "Монако" отметил, что 18-летний нападающий Кильян Мбаппе годится ему в сыновья. Матч состоится сегодня. Начало встречи - в 21.45. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

- Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! - приводит пресс-служба УЕФА слова Буффона. - Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл.

Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами. Лет через десять, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры.