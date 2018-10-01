Брюно Женезьо: "Шахтер" - очень опасный соперник, он похож на "Барселону"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо - о матче с "Шахтером" в Лиге чемпионов. Французский клуб будет принимать соперника при пустых трибунах за нарушения, допущенные на матче Лиги Европы с ЦСКА в прошлом сезоне.

- "Шахтер" – очень опасный противник. Это команда высокого уровня, известная тем, что играет в техничный футбол. "Шахтер" похож на "Барселону" с множеством коротких передач, коллективных действий и быстрых футболистов. Мы должны хорошо подготовиться к противостоянию клубу, так часто выступающему в Европе. Необходимо показать себя с наилучшей стороны, - цитирует специалиста официальный сайт "Шахтера". - Мы знаем, что болельщики очень важны в таких матчах. В прошлых сезонах фанаты создавали невероятную атмосферу, без которой мы вынуждены остаться завтра. Это вызывает сожаление, но следует принять санкции и постараться найти мотивацию. Я не думаю, что "Шахтеру" будет легче, но и мы обязаны играть на том же уровне, что и с "Манчестер Сити", – с поддержкой или без нее. Нужно выходить и делать свою работу.

Матч "Лион" - "Шахтер" состоится 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов – здесь.