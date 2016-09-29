16:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Ростова" уверены, что на поле оказалась часть перформанса, а не банан

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
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Президент клуба болельщиков "Ростова" Максим Колесниченко заявил, что на поле во время матча Лиги чемпионов против ПСВ (2:2) оказался предмет, являющийся частью подготовленного болельщиками перформанса, а не банан. Колесниченко добавил, что служба безопасности клуба изучила все доступные видеозаписи, не найдя момента бросания предмета на поле и не определив, что именно это за предмет.

Согласно заявлению представителя организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE), банан, который попал в видеотрансляцию, был брошен на 8-й минуте, в связи с этим организация отправит дополнительный отчет в УЕФА.

– Нигде бросание банана не зафиксировано, – приводит "Р-Спорт" слова Колесниченко. – Этого не видел ни делегат матча, ни судья, ни футболисты. Видно, что лежит какая-то штука, похожая на банан. Но у нас был перформанс перед матчем, состоявший из таких тюльпанов, которые скашивал комбайн. Эти тюльпаны были сделаны из материала, похожего на пенопласт, и были такого же примерно цвета, как и предмет, лежащий на поле в трансляции. После их ветром с трибуны сдуло к рекламным щитам. Я на 95 процентов уверен, что это именно часть перформанса, а не банан. Если были какие-то проявления расизма, делегат же должен был зафиксировать этот момент. В прошлый раз, когда нам закрыли большую часть восточной трибуны, во время матча всех предупреждали по громкой связи, что подобное недопустимо. Вчера все всем остались довольны, а сегодня начались какие-то "непонятки", которые создают нервозность.

Кроме этого скриншота ничего нигде нет. Мы изучили записи всех камер – и трансляционных, и камер безопасности – и ничего не увидели. Не знаю, откуда у FARE какая-то запись – в клубе ни у кого ничего нет.

FARE отправит в УЕФА отчет по поводу инцидента с бананом в матче "Ростов" - ПСВ //
"Ростов": в рапорте делегата матча эпизод с бананом не зафиксирован // 
УЕФА: "Банан? Ждем протокола матча" // 
Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160929/1103129708.html

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