13:14 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов": в рапорте делегата матча эпизод с бананом не зафиксирован

Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
Среда. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "ПСВ" - 2:2. Банан на поле.
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Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский отметил, что эпизод с бананом на поле стадиона "Олимп-2" во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2) не был отражен в рапорте делегата. По его словам, есть вероятность, что по камерам, установленным на арене, удастся идентифицировать болельщика, бросившего с трибуны посторонний предмет.

- Насколько мне известно, в рапорте делегата матча этот эпизод не зафиксирован, - сказал Бодылевский. - О бросании банана все узнали только сегодня, после опубликованных фотографий. Во время игры никто не обратил внимания, люди, в том числе и служба безопасности, были сконцентрированы на своих зонах ответственности.

- Какие действия намерен предпринять клуб по отношению к человеку, бросившему банан?

- На стадионе установлены камеры. По ним, скорее всего, можно идентифицировать этого болельщика.

- Какие санкции могут грозить метателю банана?

- Есть УЕФА, служба безопасности. Они будут решать, как быть в этой ситуации.

- Не опасаетесь, что УЕФА из-за шумихи в СМИ обратит внимание на инцидент?

- В таком случае будем ждать решение. Нужно дождаться информации от Европейского футбольного союза. Если будут вопросы, то документ поступит в клуб. (Сергей АСТАХОВ).

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КОММЕНТАРИИ (5)
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AirTV

Этот предмет похожий на банан лежал уже до начала трансляции. Скорее всего его там оставили во время разминки перед игрой. Его не реально добросить с сектора болельщиков голландцев которые сидели в первом тайме за воротами Джанаева. Значить его оставили массажисты или стюарды. Кто раздувает этот эпизод - мазохисты и БДЛы.

14:10

Russian Hippie

Банан, он и в Африке банан

14:01

Levbereg

Если бы не СМИ, то об этом банане вообще никто не узнал бы. Может это сотрудники СМИ на стадионе работают на конкурентов РСМ. Я не говорю о ЛЧ, а о Российском Чемпионате. Чтобы просто кровушки попить у клуба и игроков.

13:39

sergoX

В Ростове уже лет 10 как минимум играют негры, и надо же, именно сейчас кинули банан. Пиндосовская провокация с целью отбора ЧМ удалась!

13:37

Инквизитор 2013-9

Вот кто раздувает очередную вонь???? А это же "наши" сми!((((

13:28

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