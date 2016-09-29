"Ростов": в рапорте делегата матча эпизод с бананом не зафиксирован

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский отметил, что эпизод с бананом на поле стадиона "Олимп-2" во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2) не был отражен в рапорте делегата. По его словам, есть вероятность, что по камерам, установленным на арене, удастся идентифицировать болельщика, бросившего с трибуны посторонний предмет.
- Насколько мне известно, в рапорте делегата матча этот эпизод не зафиксирован, - сказал Бодылевский. - О бросании банана все узнали только сегодня, после опубликованных фотографий. Во время игры никто не обратил внимания, люди, в том числе и служба безопасности, были сконцентрированы на своих зонах ответственности.
- Какие действия намерен предпринять клуб по отношению к человеку, бросившему банан?
- На стадионе установлены камеры. По ним, скорее всего, можно идентифицировать этого болельщика.
- Какие санкции могут грозить метателю банана?
- Есть УЕФА, служба безопасности. Они будут решать, как быть в этой ситуации.
- Не опасаетесь, что УЕФА из-за шумихи в СМИ обратит внимание на инцидент?
- В таком случае будем ждать решение. Нужно дождаться информации от Европейского футбольного союза. Если будут вопросы, то документ поступит в клуб. (Сергей АСТАХОВ).
Никита Симонян: "Бросок банана на поле? Надо строго наказать этого псевдоболельщика"//
Виталий Мутко: "Банан? Давайте разберемся сначала"//
Инцидент с бананом на матче "Ростов" – ПСВ не отражен в рапорте делегата УЕФА //
Алексей Сорокин: "Случай с бананом единичный и больше не повторится" //
Вячеслав Колосков: "Банан на матче "Ростов" – ПСВ будет стоить нам дорого"
AirTV
Этот предмет похожий на банан лежал уже до начала трансляции. Скорее всего его там оставили во время разминки перед игрой. Его не реально добросить с сектора болельщиков голландцев которые сидели в первом тайме за воротами Джанаева. Значить его оставили массажисты или стюарды. Кто раздувает этот эпизод - мазохисты и БДЛы.
14:10
Russian Hippie
Банан, он и в Африке банан
14:01
Levbereg
Если бы не СМИ, то об этом банане вообще никто не узнал бы. Может это сотрудники СМИ на стадионе работают на конкурентов РСМ. Я не говорю о ЛЧ, а о Российском Чемпионате. Чтобы просто кровушки попить у клуба и игроков.
13:39
sergoX
В Ростове уже лет 10 как минимум играют негры, и надо же, именно сейчас кинули банан. Пиндосовская провокация с целью отбора ЧМ удалась!
13:37
Инквизитор 2013-9
Вот кто раздувает очередную вонь???? А это же "наши" сми!((((
13:28