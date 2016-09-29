"Ростов": в рапорте делегата матча эпизод с бананом не зафиксирован

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский отметил, что эпизод с бананом на поле стадиона "Олимп-2" во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:2) не был отражен в рапорте делегата. По его словам, есть вероятность, что по камерам, установленным на арене, удастся идентифицировать болельщика, бросившего с трибуны посторонний предмет.

- Насколько мне известно, в рапорте делегата матча этот эпизод не зафиксирован, - сказал Бодылевский. - О бросании банана все узнали только сегодня, после опубликованных фотографий. Во время игры никто не обратил внимания, люди, в том числе и служба безопасности, были сконцентрированы на своих зонах ответственности.

- Какие действия намерен предпринять клуб по отношению к человеку, бросившему банан?

- На стадионе установлены камеры. По ним, скорее всего, можно идентифицировать этого болельщика.

- Какие санкции могут грозить метателю банана?

- Есть УЕФА, служба безопасности. Они будут решать, как быть в этой ситуации.

- Не опасаетесь, что УЕФА из-за шумихи в СМИ обратит внимание на инцидент?

- В таком случае будем ждать решение. Нужно дождаться информации от Европейского футбольного союза. Если будут вопросы, то документ поступит в клуб. (Сергей АСТАХОВ).

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