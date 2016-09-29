УЕФА: "Банан? Ждем протокола матча"

В пресс-службе УЕФА сообщили, что не обладают информацией об инциденте с бананом на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ. Напомним, на встрече, прошедшей в Ростове-на-Дону, в качестве делегата УЕФА работал эстонец Айнар Леппанен. Банан замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова". Ранее сообщалось, что делегат УЕФА не зафиксировал инцидент в свой протокол.
- На данный момент мы ждем протокола матча, поэтому пока не обладаем никакой информацией, - приводит russian.rt.com слова пресс-служба УЕФА. - Это может занять несколько дней. Сначала нужно понять, зафиксирован ли этот инцидент. УЕФА пока не имеет поводов для рассмотрения данного вопроса.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/article/323465-v-uefa-prokommentirovali-incident-s-broshennym-bananom
Jean4
Так это же юг России, плодородная земля, бананы прямо на поле растут из земли.
14:21
sergoX
В Ростове уже лет 10 как минимум играют негры, и надо же, именно сейчас кинули банан. Пиндосовская провокация с целью отбора ЧМ удалась!
13:37
Вопреки
Сволочи писучие... вредят не только клубу но и всей Стране. Вот с кем нужно разбираться руководству Страны. А был ли этот банан вчера на поле ? Еще и провоцируют УЕФА, задавая вопросы о санкциях, когда те ничего не знают об инциденте.... которого не было
13:33
Инквизитор 2013-9
Вот кто раздувает очередную вонь???? А это же "наши" сми!((((
13:26