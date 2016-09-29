УЕФА: "Банан? Ждем протокола матча"

В пресс-службе УЕФА сообщили, что не обладают информацией об инциденте с бананом на матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" - ПСВ. Напомним, на встрече, прошедшей в Ростове-на-Дону, в качестве делегата УЕФА работал эстонец Айнар Леппанен. Банан замечен на кадрах на 23-й минуте видеотрансляции матча. Он лежал около штрафной площади "Ростова". Ранее сообщалось, что делегат УЕФА не зафиксировал инцидент в свой протокол.

- На данный момент мы ждем протокола матча, поэтому пока не обладаем никакой информацией, - приводит russian.rt.com слова пресс-служба УЕФА. - Это может занять несколько дней. Сначала нужно понять, зафиксирован ли этот инцидент. УЕФА пока не имеет поводов для рассмотрения данного вопроса.