"Бенфика": "Мы уже в Москве. И наши болельщики тоже"

"Бенфика" в своем Твиттере опубликовала фотографии с прогулки команды по Москве. Португальская команда прилетела в столицу России 20 ноября на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Мы уже в Москве. И наши болельщики тоже", - говорится в сообщении "Бенфики".

Напомним, тренерский штаб "орлов" включил в заявку на игру следующих игроков:

вратари: Бруну Варела, Фабиу Дуарте.

защитники: Лисандро Лопес, Алехандро Гримальдо, Луизау, Дуглас, Элизеу, Нивалду Виейра Жардел, Андре Алмейда.

полузащитники: Любомир Фейса, Филипе Аугусту, Андреас Самарис, Андрия Живкович, Эдуардо Сальвио, Луиш Мигел Пиззи, Франко Серви, Диогу Гонсалвеш, Жоау Карвалью.

нападающие: Рафа Силва, Жонас, Рауль Хименес, Харис Сеферович.

Матч ЦСКА - "Бенфика" пройдет в среду на "Арене ЦСКА". Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.