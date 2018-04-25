"Бавария" - "Реал". Киммих открыл счет в матче

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих открыл счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" на 28-й минуте. Игрок получил пас вразрез от Хамеса Родригеса, ворвался в свободную зону по правому краю, увидел подключение Роберта Левандовски и Франка Рибери, но решил сам пробить со входа в штрафную.
Отметим, что гол стал 100-м для "Баварии" в Лиге чемпионов под руководством Юппа Хайнкеса.
#KIMMICH 🎯– 1xbet Türkiye (@1xbetTurkiye) 25 апреля 2018 г.
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