22:31 | Футбол — Лига чемпионов

"Бавария" - "Реал". Киммих открыл счет в матче


Защитник "Баварии" Джошуа Киммих открыл счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" на 28-й минуте. Игрок получил пас вразрез от Хамеса Родригеса, ворвался в свободную зону по правому краю, увидел подключение Роберта Левандовски и Франка Рибери, но решил сам пробить со входа в штрафную.

Отметим, что гол стал 100-м для "Баварии" в Лиге чемпионов под руководством Юппа Хайнкеса.

Бавария - Реал

 


 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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