"Балтика": "Пока отказываемся играть с "Реалом". У нас "перезагрузка"

Твиттер "Балтики" пошутил по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Клуб опубликовал коллаж, на котором Луис Гарсия "вытягивает" бумажку с названием калининградской команды.
Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА! Луис Гарсия ошибочно вытянул шар с названием нашей команды. Но "Балтика" пока отказывается играть с мадридским "Реалом". У нас "перезагрузка", - говорится в сообщении "Балтики".
На самом деле "Реал" сыграет с "Аяксом".
Вы это видели???👆👆👆👆👆– ФК Балтика (@fcbaltika) 17 декабря 2018 г.
Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА⚽⚽⚽⚽⚽
Луис Гарсия ошибочно вытянул шар с названием нашей команды🙈🙈🙈🙈🎰🎰🎰🎰
Но "Балтика" пока отказывается играть с мадридским "Реалом"🇪🇸🇪🇸🇪🇸🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
У нас "перезагрузка"🕹⌛⚽ pic.twitter.com/hwaThWldEp
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