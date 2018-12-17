"Балтика": "Пока отказываемся играть с "Реалом". У нас "перезагрузка"

Твиттер "Балтики" пошутил по поводу жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Клуб опубликовал коллаж, на котором Луис Гарсия "вытягивает" бумажку с названием калининградской команды.

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА! Луис Гарсия ошибочно вытянул шар с названием нашей команды. Но "Балтика" пока отказывается играть с мадридским "Реалом". У нас "перезагрузка", - говорится в сообщении "Балтики".

На самом деле "Реал" сыграет с "Аяксом".