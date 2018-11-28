Антони Лопеш: "Придется "Лиону" добывать путевку в плей-офф в очень холодном месте"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш расстроился из-за ничьей с "Манчестер Сити" (2:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другом матче "Шахтер" вырвал победу у "Хоффенхайма" (3:2) и отстает от "Лиона" всего на два очка перед очной встречей.

– Мы провели отличный матч, – цитирует AFP Лопеша. – Но разочарованы, что не вышли в плей-офф. Не хватило нескольких секунд. Придется выходить в плей-офф в очень холодном месте.

Мы понимали, что "Сити" способен угрожать всегда. Но нам не приходится краснеть за игру. Мы отлично поработали. Нужно так играть и в других матчах. Мы понимаем, что можем играть на высоком уровне.