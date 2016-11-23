22:38 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Анчелотти взял на себя ответственность за поражение от "Ростова"

Карло АНЧЕЛОТТИ. Фото REUTERS
Карло АНЧЕЛОТТИ. Фото REUTERS
0
0
0
6

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти посетовал на большое количество ошибок, допущенное его командой в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3). Специалист поздравил ростовчан с заслуженным успехом, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

Какие эмоции от игры?

– Мы хорошо начали и забили гол, но потом сделали множество ошибок, и наша форма не была лучшей. Нам пришлось трудно. Это тот момент, когда тренер должен взять ответственность на себя за этот трудный период в сезоне.

- Была ли недооценка соперника?

– Мы просто плохо играли, и допускали ошибки. Мы заранее знали, что тут придется трудно, но просто допустили много ошибок.

– Вы оставили некоторых лидеров на скамейке. Не жалеете об этом?

– Я выставил сильнейший состав, максимально свежих игроков. Мюллер остался на скамейке только по этой причине.

– В чем "Ростов" превзошел "Баварию"?

– Они показали отличную игру и заслужили победу. Поздравляю хозяев с этим успехом.

0
0
0
6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Тарасено

Достойно ответил, однако, не стал выкручиваться, не пенял на погоду, судей, травмы и прочее. Респект, Анчелотти.

00:06

Iz_naroda

Год назад и не знал, что есть такой клуб - Ростов.

23:50 23 ноября

Felix BARSA

Пора в отставку видно,старичку...

23:11 23 ноября

somik

Выкрутился хитрый лис.

23:00 23 ноября

King's Bounty IIII

Да в 1999 было жестко...

22:58 23 ноября

ростовский свин

на дворе не 1999 год - папа карло!

22:49 23 ноября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ