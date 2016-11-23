Анчелотти взял на себя ответственность за поражение от "Ростова"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти посетовал на большое количество ошибок, допущенное его командой в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:3). Специалист поздравил ростовчан с заслуженным успехом, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
– Какие эмоции от игры?
– Мы хорошо начали и забили гол, но потом сделали множество ошибок, и наша форма не была лучшей. Нам пришлось трудно. Это тот момент, когда тренер должен взять ответственность на себя за этот трудный период в сезоне.
- Была ли недооценка соперника?
– Мы просто плохо играли, и допускали ошибки. Мы заранее знали, что тут придется трудно, но просто допустили много ошибок.
– Вы оставили некоторых лидеров на скамейке. Не жалеете об этом?
– Я выставил сильнейший состав, максимально свежих игроков. Мюллер остался на скамейке только по этой причине.
– В чем "Ростов" превзошел "Баварию"?
– Они показали отличную игру и заслужили победу. Поздравляю хозяев с этим успехом.
Тарасено
Достойно ответил, однако, не стал выкручиваться, не пенял на погоду, судей, травмы и прочее. Респект, Анчелотти.
00:06
Iz_naroda
Год назад и не знал, что есть такой клуб - Ростов.
23:50 23 ноября
Felix BARSA
Пора в отставку видно,старичку...
23:11 23 ноября
somik
Выкрутился хитрый лис.
23:00 23 ноября
King's Bounty IIII
Да в 1999 было жестко...
22:58 23 ноября
ростовский свин
на дворе не 1999 год - папа карло!
22:49 23 ноября