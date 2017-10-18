Александр Селихов: "Должен был брать пропущенный от "Севильи" мяч"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов отметил, что успех команды - это главное. При этом по словам голкипера, он должен был не допустить гола в свои ворота.

- Эмоции бешеные! - начал Селихов.

- Можете вспомнить ваши сэйвы в конце первого тайма и начале второго?

- А зачем? Команда выиграла - это самое главное.

- Когда "Севилья" сравнивала счет, показалось, был фол...

- Честно, мне тяжело было разглядеть. Скажу одно - этой мой гол. Должен был брать, мяч проскочил под рукой. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"