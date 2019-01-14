ОАЭ и Бахрейн пробились в 1/8 финала Кубка Азии

На Кубке Азии, который проходит в ОАЭ, завершился турнир в группе А.

В матче последнего тура сборная Бахрейна обыграла сборную Индии - 1:0. Матч сборных ОАЭ и Таиланда завершился вничью - 1:1.

Сборная ОАЭ с пятью очками заняла первое место в группе, набрав пять очков. У Бахрейна четыре очка и второе место. Эти команды напрямую вышли в 1/8 финала.

Команда Таиланда, которая также набрала четыре очка, заняла третье место. Ее судьба определится после окончания группового турнира, согласно рейтингу третьих команд в всех группах. Покидает турнир сборная Индии - три очка и последнее место.

Кубок Азии

Группа А

3-й тур

Индия - Бахрейн - 0:1 (0:0)

Гол: Рашед, 90+1

ОАЭ - Таиланд - 1:1 (1:1)

Голы: Мабхут, 7 - Пуангчан, 41