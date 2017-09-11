Жиньяк и Колодзейчак помогли жертвам землетрясения

Французские легионеры "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк и Тимоте Колодзейчак​ помогли жертвам землетрясения, которое случилось в Мексике на прошлой неделе. Игроки доставили пострадавшим пищу и предметы первой необходимости.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Тихом океане у берегов Мексики. Оно стало самым мощным в стране за последние 100 лет. По данным СМИ, в результаты землетрясения погибли минимум 6 человек.