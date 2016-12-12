Зепп Блаттер: "Я не совершал незаконных операций с деньгами"

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер подчеркнул, что все его обвинения в коррупции не имеют под собой оснований. Швейцарец был отстранен от футбола за незаконную передачу 2 миллионов швейцарских франков бывшему главе УЕФА Мишелю Платини. Они были отстранены от футбола сперва на 8 лет, но после апелляции дисквалификация была сокращена до 6 лет. Блаттер с этим решением также не согласился и подал жалобу в CAS, но она была отклонена.

- Я никогда не совершал незаконных операций с деньгами, - цитирует Le Monde Блаттера. - Если дело дойдет до швейцарского суда, они увидят, что не было ничего незаконного.

Сейчас в футболе уже ничего не удивляет. Были опубликованы резонансные "панамские документы", но о них уже никто не говорит.